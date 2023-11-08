Руководители платформы Authentick, которая позволяет пользователям покупать цифровые предметы коллекционирования или NFT, также проверять их подлинность, объявили о завершении раунда начального финансирования в размере $4 млн

Команда руководителей Authentick, платформы, предоставляющей пользователям возможность приобретения цифровых коллекционных предметов и NFT, а также проверки их подлинности, объявила успешное завершение раунда начального финансирования на сумму $4 млн. Этот этап возглавила компания Menyala, специализирующаяся на создании венчурных фондов и поддерживаемая Temasek.

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Представители Authentick подчеркивают, что полученное финансирование позволит компании расширить аудиторию пользователей и разнообразить ассортимент продукции. Основная цель организации — сделать цифровые коллекционные предметы более доступными, предоставив пользователям возможность приобретать их без необходимости использования Web3-кошелька или доступа к бирже.

Для достижения этой цели разработана специализированная система, преобразующая цифровые коллекционные предметы в новый формат. Этот формат позволяет размещать их на популярных платформах электронной коммерции, таких как Lazada и других. После этого виртуальные артефакты можно использовать для разблокировки разнообразных функций в играх и приложениях.

В планах разработчиков Authentick предоставить специальные предложения для партнеров бренда, желающих расширить свою аудиторию. Организация также будет заботиться о распространении цифровых коллекционных предметов, гарантируя, что их можно будет приобрести на крупнейших интернет-магазинах.

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"Мы рады сделать первый шаг в развитии нашей платформы для цифровых активов, которая в будущем будет предлагать услуги и продукты для кошельков, работающих на Authentick. Мы верим, что данный сектор имеет огромные перспективы. В настоящее время пользователи испытывают недостаток инструментов для упрощения и обеспечения безопасности управления цифровыми активами. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь им в этом", — подчеркнул генеральный директор компании, Бойко Драганов.