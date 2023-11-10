



Финансовые учреждения постепенно проникают на рынок цифровых активов. Эрик Андерсон, ведущий аналитик в области исследования цифровых активов в Global X, подчеркивает, что с улучшением нормативного регулирования происходят изменения.

За последнее десятилетие потенциал криптовалют как инвестиционного инструмента значительно возрос, благодаря инновациям и хорошей производительности основных активов. Это предоставляет значительные перспективы для институциональных инвесторов.

Тем не менее, аналитик подчеркивает, что институциональное участие в криптовалюте остается ограниченным из-за неопределенности нормативной базы, недостаточно развитой рыночной инфраструктуры, ограниченности инвестиционных инструментов и недостатка опыта работы с цифровыми активами.

Эрик Андерсон утверждает, что ключевая причина изменений – прогресс в области регулирования. Например, биткоин теперь рассматривается как товар, а не ценная бумага. Кроме того, недавние победы криптокомпаний в судах создают прецеденты, которые помогают установить правила в индустрии.

Развивается и рыночная инфраструктура: биткоин и эфир, два крупнейших криптоактива, теперь регулируются при торговле фьючерсными продуктами на Чикагской товарной бирже (CME). Вероятность одобрения спотового ETF в США растет, что может расширить круг инвесторов и сделать криптовалюту доступной через традиционные брокерские счета 401(k) и IRA.

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И наконец, Эрик Андерсон отмечает, что институциональные внебиржевые рынки, биржи, клиринговые палаты и кастодианы, поддерживаемые традиционными финансовыми институтами, также активно вступают в игру. Это может способствовать увеличению доверия к криптовалютам.