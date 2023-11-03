Биткоин пробился выше отметки $35 000, которая является 18-месячным экстремумом





Биткоин преодолел отметку в $35 000, что является высшей за последние 18 месяцев. Это событие вызвало интерес у нескольких американских криптоаналитиков, которые поделились своими прогнозами относительно будущей динамики криптовалюты.

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Марк Каллен, ведущий эксперт в отрасли, считает, что закрепление цены выше данного уровня оказывает значительное воздействие на последующие события. Он предполагает, что удержание позиций выше $35 000 способствует дальнейшему укреплению позиций биткоина. В то время как, если покупателям не удастся поддержать этот уровень, существует вероятность глубокой коррекции. Известный криптоаналитик Credible Crypto предвидит возможный ретест уровня $34 600, и только после этого можно будет рассматривать потенциальные покупки.

Представители издания Cointelegraph отмечают, что, несмотря на стабильный рост биткоина, медвежьи настроения все еще имеют место быть. Некоторые специалисты считают, что в настоящее время биткоин может быть переоценен и существует вероятность глубокой коррекции до уровня $20 000. Однако, если принимать в расчет бычий консенсус-прогноз, то многие эксперты сходятся во мнении, что у биткоина сохраняется потенциал достичь $40 000 уже в ближайшее время.

На 2 ноября, в 13:30 по московскому времени, курс биткоина составляет $35 475. Текущая рыночная капитализация этого актива оценивается в $692,89 млрд. Интересно, что за последние сутки объемы торгов выросли на 90,2%, достигнув $26,76 млрд.

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Биткоин получил существенную поддержку от результатов последнего заседания Федеральной Резервной Системы США. Регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 5,5%, что соответствует ожиданиям консенсуса. В настоящее время не идет речи о возможном смягчении денежно-кредитной политики в США.