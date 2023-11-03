Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
CriptoB
Американские аналитики поделились краткосрочными прогнозами по биткоину
Биткоин пробился выше отметки $35 000, которая является 18-месячным экстремумом

реклама


Биткоин преодолел отметку в $35 000, что является высшей за последние 18 месяцев. Это событие вызвало интерес у нескольких американских криптоаналитиков, которые поделились своими прогнозами относительно будущей динамики криптовалюты.

реклама

Марк Каллен, ведущий эксперт в отрасли, считает, что закрепление цены выше данного уровня оказывает значительное воздействие на последующие события. Он предполагает, что удержание позиций выше $35 000 способствует дальнейшему укреплению позиций биткоина. В то время как, если покупателям не удастся поддержать этот уровень, существует вероятность глубокой коррекции. Известный криптоаналитик Credible Crypto предвидит возможный ретест уровня $34 600, и только после этого можно будет рассматривать потенциальные покупки.

Представители издания Cointelegraph отмечают, что, несмотря на стабильный рост биткоина, медвежьи настроения все еще имеют место быть. Некоторые специалисты считают, что в настоящее время биткоин может быть переоценен и существует вероятность глубокой коррекции до уровня $20 000. Однако, если принимать в расчет бычий консенсус-прогноз, то многие эксперты сходятся во мнении, что у биткоина сохраняется потенциал достичь $40 000 уже в ближайшее время.

На 2 ноября, в 13:30 по московскому времени, курс биткоина составляет $35 475. Текущая рыночная капитализация этого актива оценивается в $692,89 млрд. Интересно, что за последние сутки объемы торгов выросли на 90,2%, достигнув $26,76 млрд.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Биткоин получил существенную поддержку от результатов последнего заседания Федеральной Резервной Системы США. Регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 5,5%, что соответствует ожиданиям консенсуса. В настоящее время не идет речи о возможном смягчении денежно-кредитной политики в США.

#news #newsweek #news.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Майнеры нашли новый способ добычи криптовалюты с помощью мусора
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
30
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
63
Экс генерал ВСУ выражает озабоченность по поводу приоритетов Зеленского и боевых потребностей армии
1
Первый российский широкофюзеляжный дальномагистральный самолёт Ил-96-400М поднялся в воздух
21
Первый тест Intel Core i7-14700HX — 20-ядерная конфигурация и частота до 5,5 ГГц
+
Tesla случайно продемонстрировала способность пикапа Cybertruck ездить боком
3
Экс-советник Кучмы: политика Зеленского может привести к гражданской войне на Украине
+
Казахстан распродает советские истребители, включая МиГ-29, МиГ-31 и Су-24 за 3,9 млн долларов
3
Россия и Китай создают фонд на 100 млрд для развития авиационной промышленности
9
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
46
OLED-телевизоры LG обеспечивают наилучшее качество изображения среди всех телевизионных технологий
5
Российская армия усиливает свои позиции на Украине: анализ польских обозревателей
+
Браузер Chrome на iOS позволяет перенести адресную панель вниз
2
Современный российский лайнер Ил-96-400М совершил первый полёт
+
Будущее мобильных технологий наступает со смартфоном Cubot P80
+
В драйверах NVIDIA появилась опция для задач с интенсивной нагрузкой на видеопамять
+
Погранкомитет Белоруссии: Киев сосредоточил 120 тысяч военных ВСУ на границе
1
Кто блокирует рускоязычные каналы о S.T.A.L.K.E.R. 2
1
ЧВК Вагнер начнёт набор сотрудников с 3 ноября
+
Технология GAA для производства 1,4-нм чипов поможет Samsung опередить конкурентов
2

Популярные статьи

"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
8
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
32
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
19
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
22
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
12
Портал 19FortyFive назвал Топ-5 "самые из самых" советских танков
19
Ядерная установка «Буревестник»: что известно о новейшей российской крылатой ракете
+
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Инопресса: Залужный маневрирует резервами для сдерживания наступления ВС РФ
+
Техническое обслуживание пакета дешёвых фонариков
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий
07:49
я как то купил нфс 2015 года. думал ну щас то уже багов нет. как же я ошибался. пока проходил 4 бага жирных словил. финальная гонка вообще была в одиночестве без врагов. из-за багов)
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
Дмитрий
07:47
там очень долго запрягают. первые полчаса фильма можно спать
"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
FelsheR-BAN100712
07:45
Есть аналогичная память - отлично работает с амд - брать можно. И она самая дешёвая с @3200, сл16 и гарантией 5 роков.)) Как раз в прошлом месяце выбирал для A320M-K. Встала как родная с ХМР профилем...
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Дмитрий
07:43
о чем говорить если в 11 винде даже пейнт и будильник надо скачивать из магазина.
Из Windows 11 убраны приложения «Карты» и «Кино и ТВ»
Дмитрий
07:41
4090 берегись. скоро затычка интела догонит
Новый драйвер повышает производительность видеокарт Intel Arc A до 750% в DX11 играх
Дмитрий
07:40
так может у амд таких дыр нету.
NVIDIA исправила уязвимости в новых драйверах для устаревших видеокарт и операционных систем
Дмитрий
07:37
Я бы вообще не рассказывал подробности. зачем врагу знать как оно работает. потомучто начнется охота на эти самолеты дрло они уже на них покушались.
Starfield получит поддержку технологии DLSS уже в следующем большом патче
Дмитрий
07:35
ждем цену
MSI представила линейку игровых QD-OLED мониторов к выставке CES 2024
Вит Рыбянченко
07:19
Что там в Польше? Унитазы драишь на совесть?
Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
Сергей Кириллов
07:16
В Старфилде ты тоже новые возможности графики увидел?))) Или в Голуме??? Или в Форспокен, где Скай бокс уровня 2005 года))) Но карту требуют за 100к. Да никто ж не против новых технологий, просто где ...
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем