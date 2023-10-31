Биржа Bitget объявила об исключении из функционала TokenFi (TOKEN)





Криптовалютная биржа Bitget приняла решение исключить TokenFi (TOKEN) из своей торговой платформы. Этот цифровой актив, представляющий токенизацию реальных активов (RWA), был впервые представлен командой разработчиков мем-криптовалюты Floki Inu (FLOKI). Официальные представители биржи выразили обеспокоенность по поводу манипуляций рыночными ценами, указав на злонамеренное сжатие ликвидности, осуществляемое проектной командой.

реклама

Однако причины исключения TOKEN из листинга не ограничиваются лишь этим. Представители Bitget также подчеркнули непрозрачность токеномики и неопределенность в цикле выпуска. Эти факторы существенно подрывают доверие инвесторов.

Напомним, что 27 октября 2023 года TokenFi (TOKEN) был включен в Инновационную зону спотового рынка Bitget. Согласно установленным правилам, на все новые торговые пары распространяется 60-дневный период оценки. В данном случае, после запуска торгов, специалисты биржи выявили значительные колебания цен.

Ответственность перед своими клиентами биржа считает приоритетной. В результате всестороннего рассмотрения ситуации руководство приняло решение исключить TokenFi (TOKEN) из листинга. В ближайшее время планируется реализовать план обратного выкупа для пользователей, владеющих данным токеном.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, депозиты TOKEN на Bitget больше недоступны. В период до вечера 7 ноября 2023 года, платформа планирует осуществить обратный выкуп по самой высокой цене закрытия TokenFi (TOKEN) за последние 5 дней - 0,00605002 USDT. В целях упрощения процесса для клиентов, биржа автоматически заменит TOKEN на стейблкоин USDT по указанной стоимости.