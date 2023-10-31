Миллиардер Стенли Дракенмиллер рассказал, что на текущий момент не хранит биткоины, но жалеет об этом и называет такое решение ошибкой

Миллиардер Стэнли Дракенмиллер признался, что в настоящее время не держит в своем портфеле ни одного биткоина. Однако он сожалеет об этом решении, считая его своего рода ошибкой. Ранее Дракенмиллер высказывал восторг по поводу биткоина, рассматривая его как новый класс активов. В 2020 году он утверждал, что владеет определенным количеством этой криптовалюты. Тем не менее, кажется, что Дракенмиллер решил избавиться от своих запасов биткоина, и теперь он раскаивается в этом шаге.

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В ходе конференции для инвесторов в Нью-Йорке, 70-летний бывший управляющий хедж-фондом заметил: "Честно говоря, я не владею биткоинами, но я должен был бы". Он также подчеркнул, что биткоин сейчас пользуется огромной популярностью среди молодого поколения и, учитывая долгий путь этой криптовалюты, можно сравнить его с "брендом", как и золото. Несмотря на свою симпатию к новому классу активов, Дракенмиллер предпочитает драгметалл.

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Он пояснил: "Мне 70 лет, и я инвестирую в золото. Я поражен тем, как быстро развивается биткоин, и мне ясно, что для молодежи он является средством сохранения и накопления капитала. Работать с биткоинами гораздо проще - их можно купить или продать, и для меня это уже стало своеобразным брендом. Однако я все же предпочитаю золото, ведь этот "бренд" уже существует 5 000 лет". Ранее Дракенмиллер утверждал, что традиционная экономика все ближе к краху, и именно криптовалюты получат выигрыш от системного кризиса в мировой экономике.