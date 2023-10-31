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Snowtrace в сети Avalanche прекратит работу

Эксплорер сети Avalanche Snowtrace будет деактивирован с 30 ноября 2023 года
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С с 30 ноября 2023 года проект Avalanche Snowtrace прекращает свою работу. По информации, полученной от команды разработчиков, до указанной даты пользователи должны загрузить свои персональные бейджи и подтвердить контракты. Snowtrace представляет собой обновленный блокчейн-обозреватель Avalanche C-Chain, разработанный и управляемый специалистами из команды Etherscan. В сообществе распространяются слухи, что Avalanche Foundation планирует прекратить финансирование данного проекта.

Этот сервис был внедрен в инфраструктуру Avalanche в ноябре 2021 года. SnowTrace выступает альтернативой Etherscan в этой сети. Этот известный обозреватель позволяет пользователям отслеживать активность блоков, предоставляя доступ к различным функциям, таким как API истории транзакций, проверке умных контрактов и агрегированной статистике.

SnowTrace заменил устаревший Avalanche C-Chain Explorer, предоставив новый уровень производительности и функционала для разработчиков и пользователей Avalanche. Он сразу же занял место ведущего обозревателя сети, обогатив опыт всех участников сообщества. Устаревшая версия C-Chain Explorer была отключена также в 2021 году.

Avalanche представляет собой одну из самых быстрых платформ для смарт-контрактов в мире блокчейнов. С ее большим количеством валидаторов обеспечивается надежность сети. Платформа славится своей скоростью, низкими транзакционными издержками и высокой экологической эффективностью.

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По данным на 30 октября 2023 года, стоимость криптовалюты Avalanche (AVAX) составляла $11, что представляет собой прирост на 11,35% за последние 7 суток. Рыночная капитализация равнялась $3,98 млрд, а объемы торгов за неделю достигли $1,44 млрд.

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