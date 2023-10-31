Snowtrace в сети Avalanche прекратит работу
реклама
С с 30 ноября 2023 года проект Avalanche Snowtrace прекращает свою работу. По информации, полученной от команды разработчиков, до указанной даты пользователи должны загрузить свои персональные бейджи и подтвердить контракты. Snowtrace представляет собой обновленный блокчейн-обозреватель Avalanche C-Chain, разработанный и управляемый специалистами из команды Etherscan. В сообществе распространяются слухи, что Avalanche Foundation планирует прекратить финансирование данного проекта.
Этот сервис был внедрен в инфраструктуру Avalanche в ноябре 2021 года. SnowTrace выступает альтернативой Etherscan в этой сети. Этот известный обозреватель позволяет пользователям отслеживать активность блоков, предоставляя доступ к различным функциям, таким как API истории транзакций, проверке умных контрактов и агрегированной статистике.
SnowTrace заменил устаревший Avalanche C-Chain Explorer, предоставив новый уровень производительности и функционала для разработчиков и пользователей Avalanche. Он сразу же занял место ведущего обозревателя сети, обогатив опыт всех участников сообщества. Устаревшая версия C-Chain Explorer была отключена также в 2021 году.
Avalanche представляет собой одну из самых быстрых платформ для смарт-контрактов в мире блокчейнов. С ее большим количеством валидаторов обеспечивается надежность сети. Платформа славится своей скоростью, низкими транзакционными издержками и высокой экологической эффективностью.
По данным на 30 октября 2023 года, стоимость криптовалюты Avalanche (AVAX) составляла $11, что представляет собой прирост на 11,35% за последние 7 суток. Рыночная капитализация равнялась $3,98 млрд, а объемы торгов за неделю достигли $1,44 млрд.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила