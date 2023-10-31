Генеральный директор EOS объявил о полной реструктуризации
реклама
Ив Ла Руз, глава EOS Network Foundation (ENF), организации, поддерживающей криптовалютный проект EOS, объявил о полной реорганизации структуры организации. Этот шаг был предпринят после тщательного обсуждения и направлен на оптимизацию деятельности в соответствии с текущими финансовыми динамикой.
Несмотря на то, что реорганизация затронула некоторые роли и инициативы внутри ENF, Ла Руз подчеркнул, что основная инженерная работа над протоколом и EOS EVM осталась неизменной. Согласно его заявлению, эти ключевые компоненты будут продолжать получать внимание и необходимые ресурсы для успешного развития. Он выразил благодарность сообществу EOS за постоянную поддержку, отметив её важную роль в достижении успехов проекта.
Курс монеты, ранее заметно подскочивший из-за сотрудничества с Google, на момент написания материала составляет 0,62 доллара, со снижением в цене на 45% за последний год.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила