Ив Ла Руз, глава EOS Network Foundation (ENF), организации, поддерживающей криптовалютный проект EOS, объявил о полной реорганизации структуры организации. Этот шаг был предпринят после тщательного обсуждения и направлен на оптимизацию деятельности в соответствии с текущими финансовыми динамикой.

Несмотря на то, что реорганизация затронула некоторые роли и инициативы внутри ENF, Ла Руз подчеркнул, что основная инженерная работа над протоколом и EOS EVM осталась неизменной. Согласно его заявлению, эти ключевые компоненты будут продолжать получать внимание и необходимые ресурсы для успешного развития. Он выразил благодарность сообществу EOS за постоянную поддержку, отметив её важную роль в достижении успехов проекта.

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Курс монеты, ранее заметно подскочивший из-за сотрудничества с Google, на момент написания материала составляет 0,62 доллара, со снижением в цене на 45% за последний год.