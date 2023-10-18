Toncoin (TON) продолжает привлекать внимание инвесторов на криптовалютном рынке. Несколько дней назад, фонд TON объявил о важном партнерстве с ведущей компанией по анализу блокчейнов - Elliptic.

Это стратегическое сотрудничество направлено на повышение уровня безопасности сети Toncoin (TON). Компания Elliptic берет на себя мониторинг адресов кошельков TON, оперативно выявляя те, что связаны с потенциально вредоносными операциями.

Эксперты прогнозируют значительный рост стоимости Toncoin в перспективе. По оценкам, к декабрю 2023 года, цена TON может достичь уровня не менее $2,50. Это предвестие привлекает внимание инвесторов, подчеркивая потенциал рынка TON на фоне постоянных улучшений в области безопасности.

На текущий момент, Toncoin торгуется по $2,06, продемонстрировав рост на 5,72% за последние сутки. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 7 085 922 858 долларов.

Несмотря на то, что с 12 октября Toncoin торгуется ниже скользящих средних, позитивным моментом является то, что медвежьи игроки не смогли извлечь выгоду из этого временного ослабления. Это свидетельствует о низком давлении продаж на более низких уровнях.

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Одновременно, количество зарегистрированных адресов в сети TON увеличилось с 3 517 888 до 3 558 192 (+1,15%) за период с 9 по 15 октября.

Tonkeeper поддержал пул ликвидного стейкинга Tonstakers. Теперь пользователи могут внести свои Toncoin в Tonstakers прямо через интерфейс кошелька и получать вознаграждение за участие в валидации.

Инвесторы также обращают внимание на планы TON установить новый мировой рекорд по количеству транзакций в секунду (TPS) к 31 октября 2023 года. Публичное тестирование будет доступно для всех желающих.

Важное событие - биржа Coinone первой в Южной Корее начала торги Toncoin в паре с корейской валютой (TON/KRW). Кроме того, запущена программа поощрения для активных пользователей в экосистеме TON.

В третьем квартале 2023 года пять проектов получили финансирование в рамках грантовой программы TON. Эти инновационные продукты упрощают взаимодействие с экосистемой TON.

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Таким образом, Toncoin активно развивает свою инфраструктуру и привлекает новых партнеров. Поток новых участников, готовых сотрудничать с сообществом TON, продолжает нарастать. Это не остается незамеченным для инвесторов, видящих потенциал для стабильного роста криптовалюты.