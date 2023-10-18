Инвестиционная компания Fidelity подала обновленную заявку на запуск спотового биржевого фонда (ETF) на биткоин «Wise Origin Bitcoin Trust» в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC)

Инвестиционная организация Fidelity внесла изменения в свою заявку о запуске спот-биржевого фонда (ETF) на биткоин с названием "Wise Origin Bitcoin Trust" и представила ее в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В этой обновленной версии заявки учтены рекомендации, высказанные SEC при ранее отклоненном предложении. Перед общественностью она предстает с улучшенной прозрачностью, ликвидностью и безопасностью. В соответствии с предложением, спот-ETF на биткоин позволит инвесторам удобно торговать акциями фонда Fidelity, не владея самостоятельно криптовалютой.

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Ранее компания Fidelity объявила о своих планах по расширению цифрового активного портфеля. Генеральный директор Fidelity Investments, Эбигейл Джонсон (Abigail Johnson), высказывает публичную поддержку интеграции криптовалют в традиционные финансовые практики и нацелена на обеспечение их более широкого доступа для инвесторов.

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В последнее время появилась информация в СМИ и социальных сетях о том, что SEC одобрила заявку компании iShares на создание спот-ETF на биткоин. В ответ на это, цена биткоина поднялась выше уровня $29 000, но позже выяснилось, что эта новость была недостоверной. Аналитики из Coinglass рассчитали, что из-за колебаний курсов биткоина и других криптовалют трейдеры потеряли приблизительно $154 млн за сутки.