Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Релиз METAPIXEL на базе Aptos отменен

Стало известно, что выпуск игры METAPIXEL на Aptos решено отложить
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Сообщается, что выпуск игры METAPIXEL на платформе Aptos временно приостановлен. Разрабатываемый корейской студией AAA-игр NPIXEL совместно с блокчейн-стартапом, проект временно приостановлен из-за некоторых неопределенных обстоятельств. На текущий момент все члены команды больше не будут принимать участие в его разработке и представлении.

Ранее, в ноябре 2022 года, руководство Aptos анонсировало сотрудничество с NPIXEL. Этот новаторский проект планировался как самая перспективная блокчейн-игра на данной платформе. Однако разработчик игры, известный в Твиттере как @gwajastation, подтвердил, что развитие проекта приостановлено в связи с неопределенными обстоятельствами. Все нынешние участники больше не будут представлять его интересы.

Бывший представитель стартапа выразил свои извинения перед участниками сообщества и выразил сожаление, что не уведомил их о данных изменениях ранее. Также руководство NPIXEL опубликовало официальное заявление по этому поводу.

Разработчик отметил, что это было непростое решение для компании. Он уважает решение руководства, но сожалеет о том, что не сможет воплотить проект в жизнь вместе с командой. @gwajastation подчеркнул, что последние 18 месяцев были посвящены полностью разработке METAPIXEL, были наполнены страстью и радостью, и он никогда ранее не чувствовал себя так счастливым.

Специалист подчеркнул, что сообщество METAPIXEL уже сейчас представляет собой значительную силу, несмотря на то, что продукт еще не был выпущен. Специалист уверен, что сотрудничество с Aptos и развитие проекта продолжатся в будущем.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По состоянию на 10 октября 2023 года, криптовалюта Aptos (APT) торгуется по $4,97. Эта виртуальная валюта имеет рыночную капитализацию в размере $1,19 млрд., что помещает ее на 38-е место в рейтинге. Суточные объемы торгов с данным цифровым активом достигают $79,27 млн.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

news newsweek news.ru
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
7
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
7

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
15
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
12
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
9
Пока китайцы создают свои дроны-камикадзе - в Иране работают над дронами-охотниками
1
Представлены «патриотические» iPhone стоимостью от 449 тысяч рублей
+
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
9
Российские исследователи превратили сельскохозяйственный отход в экологичное сырье для производства
3
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
+
Партия Шольца терпит в Германии одно поражение за другим
1
Northrop Grumman поставит новые умные снаряды для ВМС США
1
Обнародован интерфейс официальной версии OPPO ColorOS 14 с ​​новой функцией передачи файлов
+
Китайскую версию Oppo Find N3 на Snapdragon 8 Gen 2 протестировали в Geekbench
+
Аккумулятор iPhone 15 Pro Max опередил Galaxy S23 Ultra на 38 минут в новом тесте
1
Разработчики ремастера Stronghold показали, как они переработали культовую игру
+
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
12
Обновление Apple заставило англичанку Сири Прайс изменить свое имя
5
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
3
Самые смешные снимки с конкурса Comedy Wildlife Photography 2023
+
Канцелярия Нетаньяху: Израиль не получал от Египта данные о планах ХАМАС
+
Китай обогатился новым минералом, ключевым для ядерной и автомобильной промышленности
+

Популярные статьи

США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
10
САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
9
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
55
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
6
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
92
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
8
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
33
Почему иррегулярные палестинские отряды смогли нанести поражение израильской армии
64
Таблетка для "идеального солдата" США
7

Сейчас обсуждают

Владимир Ян
00:13
Офигеть уже школьники свои статьи публикуют)))
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
Рустам Алиев
23:58
Проблема с максимальной дальностью в том, что для этого приходиться увеличивать мощность метательного заряда, а повышенное давление приводит к более быстрому износу ресурса ствола до 1000 выстрелов. ...
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
Артём Николаев
23:47
Я сейчас не про политику, а исключительно про вооружение. TOW сделал бы то же самое.
В Сеть попали кадры уничтожения хвалёного израильского танка «Меркава» с помощью ПТРК «Корнет»
Владислав Ефимов
23:42
Мало того, что такой метод работал в 2021 году, когда вышла 11 винда (а уж переход с 7ки на 10ку был таким же в 2015), так ничто не мешает скачать офф. образ, записать на флешку через руфус, выключив ...
Windows 11 не заинтересовала пользователей – найден способ обойти требования безопасности новой ОС
Кошерный Император
23:41
армяне и азеры могут бороться только за овощной рынок
Индия и Франция намерены совместно вооружить Армению для борьбы с Азербайджаном
Ветальбон Светличный
23:34
теперь копипаст по всем сайтам будет ? а еще точка зрения будет ?
В телеграм каналах распорстраняется возможный скам связанный с проектом Polyhedra Network
beltar
23:03
Попутный ветер в верхних слоях атмосферы.
"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
beltar
23:03
Накрыть сразу несколько машин батареи ЗРК удается нечасто. Да и "торнадо" изначально было не очень много.
"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
Альфред Князев
22:58
Разработчики:Не них*я:)
Генерация кадров от AMD оказалась бесполезной
Апшеронский скакел
22:53
Ну, так скаклы только в них и воюют
Китай усиливает технологические амбиции, устремив взгляд на противодействие санкциям
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем