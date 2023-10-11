Сообщается, что выпуск игры METAPIXEL на платформе Aptos временно приостановлен. Разрабатываемый корейской студией AAA-игр NPIXEL совместно с блокчейн-стартапом, проект временно приостановлен из-за некоторых неопределенных обстоятельств. На текущий момент все члены команды больше не будут принимать участие в его разработке и представлении.

Ранее, в ноябре 2022 года, руководство Aptos анонсировало сотрудничество с NPIXEL. Этот новаторский проект планировался как самая перспективная блокчейн-игра на данной платформе. Однако разработчик игры, известный в Твиттере как @gwajastation, подтвердил, что развитие проекта приостановлено в связи с неопределенными обстоятельствами. Все нынешние участники больше не будут представлять его интересы.

Бывший представитель стартапа выразил свои извинения перед участниками сообщества и выразил сожаление, что не уведомил их о данных изменениях ранее. Также руководство NPIXEL опубликовало официальное заявление по этому поводу.

Разработчик отметил, что это было непростое решение для компании. Он уважает решение руководства, но сожалеет о том, что не сможет воплотить проект в жизнь вместе с командой. @gwajastation подчеркнул, что последние 18 месяцев были посвящены полностью разработке METAPIXEL, были наполнены страстью и радостью, и он никогда ранее не чувствовал себя так счастливым.

Специалист подчеркнул, что сообщество METAPIXEL уже сейчас представляет собой значительную силу, несмотря на то, что продукт еще не был выпущен. Специалист уверен, что сотрудничество с Aptos и развитие проекта продолжатся в будущем.

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По состоянию на 10 октября 2023 года, криптовалюта Aptos (APT) торгуется по $4,97. Эта виртуальная валюта имеет рыночную капитализацию в размере $1,19 млрд., что помещает ее на 38-е место в рейтинге. Суточные объемы торгов с данным цифровым активом достигают $79,27 млн.