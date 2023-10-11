За 200 дней цена биткоина может испытывать нисходящее движение на 60-65%

В течение двухсот дней, цена биткоина может подвергнуться нисходящему движению на уровне 60-65%. Сопоставление текущего положения биткоина с ситуацией до и после халвингов 2015 и 2019 годов свидетельствует о том, что рынок находится в схожем тренде. После достижения летнего максимума, цена биткоина начинает снижаться, но это не вызывает удивления - обычно за 200 дней до халвинга основная криптовалюта теряла 60-65% своей стоимости, а затем вновь восстанавливала траекторию роста.

реклама

Прогнозы аналитиков говорят о сильном росте цены биткоина в 2024 году. JP Morgan ожидает цену в 45 тыс. долларов, в то время как Standard Chartered прогнозирует 100 тыс. долларов. Артур Хейс, бывший глава BitMEX, ориентируется на более долгосрочную перспективу и предполагает, что к 2026 году цена биткоина составит от 750 тыс. до 1 млн долларов.

Что касается 2024 года, предприниматель Роберт Кийосаки предвидит, что цена биткоина достигнет 100 тыс. долларов. Том Ли, основатель исследовательской группы Fundstart, прогнозирует, что цена биткоина составит 180 тыс. долларов в следующем году. Майк Новограц и Кэти Вудз предсказывают цены биткоина в 500 тыс. и 1 млн долларов соответственно в следующем году. В этом контексте прогнозы Адама Бэка (100 тыс. долларов) и Тима Дрейпера (250 тыс. долларов) выглядят даже скромными.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Оптимизм инвесторов можно объяснить текущей динамикой цены биткоина: несмотря на отступление от летнего пика, инвестирование в основную криптовалюту с начала года принесло инвесторам прибыль в размере 63,3%, что превышает доходность всех основных видов классических инвестиций. Стоит также отметить, что доля биткоина на рынке криптовалют сейчас достигла максимума с начала года - 51,29%.