ICO Drops разместили в своем аккаунте в Twitter инфографику, представляющую рейтинг пяти венчурных компаний с самой успешной прибыльностью инвестиций (ROI) в технологические стартапы. Лидером безоговорочно оказалась компания Paradigm.

Аналитики подчеркнули, что некоторые венчурные организации сумели добиться впечатляющих результатов от своих вложений. К примеру, Paradigm участвовала в 66 инвестиционных раундах общей стоимостью 5,37 миллиарда долларов. Средний показатель доходности для частных инвесторов (Private ROI) составил 34,49, а для ритейлеров (Retail ROI) - 19,55. Крупнейшая доля в сумме, именно 30%, пришлась на проекты в сфере блокчейн-сервисов.

Второе место в рейтинге заняла компания Jump Crypto, вложившая 1,41 миллиарда долларов в рамках 57 раундов финансирования. Показатель Private ROI составил 34,23, а Retail ROI - 6,95. Руководство организации делало акцент на стартапах в области децентрализованных финансов.

Coinbase Ventures пришлась на третью строчку этого рейтинга, инвестируя в общей сложности 7,17 миллиарда долларов, распределив их по 241 раунду финансирования. Основной интерес для компании представляли блокчейн-сервисы — 27% вложений. Приватный ROI составил 8,68, а ритейлерский ROI — 4,74.

За ними расположились Multicoin Capital и Framework Ventures, вложившие 3,31 миллиарда и 953 миллиона долларов соответственно.

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Первая компания зафиксировала показатель Private ROI в размере 8,26 и Retail ROI — 5,9. Около 25% инвестиций было сделано в стартапы, связанные с сектором децентрализованных финансов. Что касается Framework Ventures, то для нее аналогичные значения составили 7,77 и 5,17. Руководство организации вложило 40% денежных средств в проекты из индустрии децентрализованных финансов.

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ROI - это финансовый показатель, который используется для оценки эффективности инвестиций в стартапы и отражает рост стоимости вложений за определенный период времени.