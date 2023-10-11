Instadapp, пионер в области децентрализованного финансирования, представляет миру свой новейший протокол кредитования под названием Fluid. Этот инновационный протокол объединяет в себе функционал популярных платформ Aave, Compound, Uniswap, Maker и Curve, предоставляя пользователям невиданную ранее гибкость и эффективность в управлении своими финансами.

Команда разработчиков уделяла особое внимание развитию Fluid в течение полутора лет с одной четкой целью - преодолеть проблему фрагментации ликвидности, характерную для сектора DeFi. Инновационный подход протокола позволяет справляться с трудностями, с которыми сталкиваются новые платформы при накоплении ликвидности.

На текущий момент Fluid находится на стадии предварительного тестирования. Команда амбициозно планирует завершить все проверки к концу ноября и провести специальное мероприятие по вознаграждению за обнаружение возможных ошибок в декабре. Официальный релиз протокола намечен на январь.

Собственный токен Instadapp - INST, будет выступать в роли инструмента управления протоколом Fluid, предоставляя держателям возможность активно участвовать в управлении финансовыми потоками.

Но что такое Fluid на самом деле? Этот протокол "Уровень ликвидности" разработан с умом, чтобы предоставить пользователям плавный переход между основными протоколами DeFi. Он объединяет ликвидность и функции для кредитных услуг, обеспечивая стабильные ставки по кредитам.

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В его основе лежат ключевые методологии ведущих платформ DeFi на Ethereum. Это включает в себя функцию "ликвидности на основе слотов" Uniswap v3 для улучшения ликвидации кредитов, протокол хранилища MakerDAO для обеспечения безопасности активов, стратегии пула ликвидности от Compound и Aave для определения рисков и проектирования кривых ставок на основе использования, а также функции "умного обеспечения" на основе Curve.

Как отмечает команда разработчиков, этот протокол позволит пользователям занимать до 95% стоимости их ETH, уделяя при этом особое внимание снижению рисков. Для повышения безопасности, кредиты Fluid будут адаптироваться в реальном времени, ограничивая неожиданные крупные транзакции и снижая потенциальные риски.

Согласно данным DefiLlama, Instadapp оценивается в 1,8 миллиарда долларов, зафиксированных в его смарт-контрактах. Это делает его 10-й по величине платформой DeFi среди всех блокчейнов.

В 2021 году Instadapp успешно привлек 10 миллионов долларов в рамках раунда финансирования под руководством Standard Crypto с участием DeFi Alliance, Longhash Ventures и Андре Кронье, что подчеркивает высокую доверенность в сообществе и потенциал этого инновационного проекта.