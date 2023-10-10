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Инвестиционный раунд Neutral и инициатива от CreatorDAO

На криптовалютном рынке произошло сразу несколько интересных событий
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На криптовалютном рынке наблюдается ряд заметных событий. Разработчики нескольких протоколов поделились значимыми новостями о своих проектах. Например, команда Neutral, ориентированная на создание регулируемой биржи токенизированных экологических активов, включая кредиты на выбросы углерода и возобновляемые источники энергии, успешно привлекла инвестиции в размере $3,2 млн.

В этот раунд финансирования влились такие ведущие участники рынка, как North Island Ventures, а также Redalpine, DCG, Cerulean Ventures, Factor. Capital, Very Early Ventures и Rarestone. Фарук Гандур, соучредитель и генеральный директор компании, подчеркнул, что с ростом интереса со стороны традиционных бизнесов и суверенных организаций к инвестированию в развитие, становится важным иметь надежную инфраструктуру для оценки и торговли активами нового поколения. Кроме того, цифровой токен успешно прошел процедуру листинга на платформе Binance.

Следующее заметное событие - запуск бесплатного онлайн-курса под названием "Launchpad" децентрализованным сообществом CreatorDAO. Это сообщество инвестирует в авторов контента, предоставляя им техническую и операционную поддержку, и помогает начинающим создателям превращать свои увлечения в прибыльные долгосрочные проекты на платформе YouTube.

Компания CreatorDAO, основанная предпринимателем и партнером Liquid 2 Ventures Майклом Ма в 2022 году, смогла привлечь внушительные $20 млн в рамках начального раунда финансирования, поддержанного Andreessen Horowitz (a16z) и Initialized Capital.

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Среди других выдающихся инвесторов отметим президента и генерального директора Y-Combinator Гарри Тана, а также главу Alchemy Никила Вишванатана. Помимо этого, электронный диджей и продюсерский дуэт The Chainsmokers (Александр Пэлл и Эндрю Таггарта), актриса Пэрис Хилтон, певец Лиам Пейн и музыкант Майкл Эзингер также вложили свои инвестиции в проект.

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