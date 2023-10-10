Создатели маркетплейса невзаимозаменяемых токенов (NFT) Blur обнародовали вторую серию распределения нативных токенов BLUR в рамках эйрдропа, запланированного на 20 ноября. В прошлом году площадка уже провела три успешных раунда эйрдропов. Первый раунд был доступен пользователям бета-версии, активно совершавшим сделки в течение полугода до официального запуска. Второй раунд охватил трейдеров, активно размещавших токены на Blur в ноябре. А третий раунд был приурочен к распределению монет среди наиболее активных участников аукционов.

Более того, Blur объявил о старте эйрдропа, предоставив 300 млн BLUR. Одним из условий участия была активность на платформе, начиная с 22 февраля. В этот же день пользователь под псевдонимом MachiBigBrother продал 536 NFT, включая токен из коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC), сделав с ними сделку на $128 000.

Следует отметить, что 28 апреля криптобиржа Binance внедрила фьючерсы на BLUR, что привело к росту курса актива на 20,63%. На момент 10 октября, 12:00 мск, BLUR торгуется по $0,162862, пережив потерю 4,4% за сутки.

Маркетплейс был запущен в апреле 2022 года американской криптобиржей Coinbase после успешного привлечения 11 млн долларов в рамках раунда финансирования под руководством венчурной фирмы Paradigm. Платформа выделяется возможностью персонализации и функционирует по аналогии с крупными социальными сетями: пользователи имеют возможность демонстрировать личную информацию в профилях, подписываться на других, ставить лайки и оставлять комментарии.

В феврале 2023 года в маркетплейс инвестировал экс-глава криптобиржи BitMEX Артур Хейс. В тот же момент лидер Blur, известный под никнеймом Pacman, раскрыл свою личность - это оказался основатель компании Namebase Тишун Рокерр.

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В конце сентября компания Yuga Labs, разработчик коллекции BAYC, запустила новую игру под названием Legends Of The Mara. При этом ограничила торговлю токенами Otherside Mara на большинстве маркетплейсов, где роялти не являются обязательными (OpenSea, Blur, LooksRare и SudoSwap V1), рекомендуя использовать платформу X2Y2.