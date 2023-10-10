Разработчики Clay Nation представили новый продукт, объявив о запуске мостового протокола совместно с гонконгской метавселенной The Sandbox. Этот протокол предоставляет владельцам NFT из коллекции Clay Nation возможность использовать свои токены на базе Cardano в качестве аватаров в играх виртуальной реальности, работающих на платформе Polygon.

Удивительно то, что при переносе токенов в сеть Polygon, оригиналы остаются действующими на Cardano. Этот инновационный подход призван привлечь больше интереса к данному цифровому собранию, особенно учитывая недавний спад популярности сектора NFT.

Последние недели отмечаются значительным снижением продаж NFT, подтвержденным индексом Forkast 500 NFT. В минувшую субботу, 7 октября, этот индекс достиг рекордного минимума в 1871,98 пунктов.

Однако продажи Clay Nation существенно увеличились на 129% за последние сутки, с 5685 до 12974, согласно данным CryptoSlam. Индекс Forkast CAR NFT Composite также достиг нового минимума в 880,26 пункта к 28 сентября, сократившись на 31% с начала года. Индекс Forkast POL NFT Composite снизился на 11,15% после сокращения до 645,99 пунктов.

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Как отмечалось ранее на Crypto.ru, общий объем продаж NFT на мировом рынке за неделю с 2 по 8 октября 2023 года составил $55,1 млн. Это рекордно низкий показатель за последние 2,5 года, что свидетельствует о недоверии инвесторов и коллекционеров к данной отрасли, согласно оценке многих аналитиков.