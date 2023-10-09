Разработчики платформы OKX высказали обеспокоенность о поддержании надежной среды торговли и заявили о постоянном мониторинге эффективности всех котируемых пар. В результате этого анализа было принято стратегическое решение о делистинге пар KOL/USDT, GM/USDT, SRM/USDT, SRM/USDC, UMEE/USDT, VALUE/USDT, MITH/USDT, JFI/USDT и SOS/USDT. Аналитики подчеркнули, что такой шаг осуществляется в предвидении возможных запросов со стороны финансовых регуляторов.

Датой запланированного делистинга назначен 16 октября 2023 года. В связи с этим пресс-служба биржи рекомендует пользователям вывести ордера, связанные с указанными парами, до их исключения из функционала. В противном случае, система автоматически аннулирует эти заказы. Процедура завершится в пределах от 1 до 3 рабочих дней.

Начиная с 5 октября, депозиты для KOL, GM, SRM, UMEE, VALUE, MITH, JFI и SOS временно приостановлены. Однако, пользователи смогут вывести свои цифровые активы с платформы до 16 декабря. Пресс-служба OKX отметила, что специальный отдел биржи продолжит внимательно отслеживать торговые пары и при необходимости примет меры по дальнейшему исключению несоответствующих активов.

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Многие криптовалютные аналитики отмечают, что недавно централизованные биржи все чаще анонсируют делистинги цифровых активов. Это связано с возрастающими опасениями перед возможными репрессиями со стороны финансовых регуляторов. Напомним, что в этом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения к Binance и Coinbase в предоставлении клиентам возможности торговать токенами, которые могут быть незарегистрированными ценными бумагами.