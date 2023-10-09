Криптобиржа HTX (ранее известная как Huobi) объявила о успешном восстановлении $8 миллионов украденных средств и выплате хакеру вознаграждения в размере 250 ETH. Джастин Сан, основатель блокчейна Tron и советник HTX, подчеркнул, что компания полностью возместила ущерб пользователям, возвращая все средства, похищенные в результате хакерской атаки.

В знак благодарности за возврат украденных активов HTX предложила хакеру вознаграждение в 5% и должность советника по безопасности биржи, при условии, что средства вернутся в самые кратчайшие сроки.

Джастин Сан отметил: "Мы подтверждаем, что хакер полностью вернул все украденные средства, как и обещал. Биржа выплатила хакеру бонус в размере 250 ETH. Это был правильный выбор, и мы выражаем благодарность всем представителям отрасли за поддержку!"

В ходе возврата средств хакер предостерег биржу о необходимости изменить адрес системного горячего кошелька и снизить его активность, обосновав кражу утечкой данных закрытого ключа.

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Ранее Джастин Сан поделился с подписчиками информацией о том, что китайский суд признал криптовалюты собственностью, и теперь они под защитой закона.