Представители Gitcoin, платформы для разработчиков в области криптовалют, признали, что потеряли 521 440 GTC, что оценивается в $460 000, из-за ошибочного перевода средств на невозвратный адрес контракта.

Руководитель проекта, известный как CoachJonathan, опубликовал подробности произошедшего на форуме. Согласно его словам, транзакция GTC из казны предназначалась для «мерча, мемов и маркетингового бюджета».

Однако средства были отправлены не на адрес с мультиподписью, а на контракт токена, что привело к блокировке средств и невозможности их возврата.

CoachJonathan подчеркнул, что крупные держатели токенов и те, кто имеет доступ к мультиподписи, должны быть особенно осторожны при обращении с средствами, не принадлежащими им (включая его самого).

Представитель Gitcoin выразил извинения перед участниками сообщества и пообещал принимать меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

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Для предотвращения повторения подобных инцидентов команда Gitcoin предложила улучшить меры безопасности и четко определить ответственность в случае возникновения ошибок.

Напомним, в феврале NFT-коллекционер Брэндон Райли ошибочно отправил CryptoPunk #685 на адрес, предназначенный для уничтожения. Он приобрел токен за 77 ETH, что составляло примерно $129 000 на тот момент.

В июне группа биткоин-энтузиастов специально уничтожила CryptoPunk #8611 стоимостью $94 000. Позднее на основе этого токена появилась надпись Ordinals.

Также, неизвестный лицо сжег монеты GMX и GNS на сумму $3,59 млн, а также несколько ценных невзаимозаменяемых токенов.