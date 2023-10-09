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Показатель TVL Base вырос на 25% за неделю

Согласно данным L2Beat, показатель суммы заблокированных средств в сети Base существенно подскочил
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По последним данным L2Beat, сеть Base значительно увеличила сумму заблокированных средств. Общий показатель замороженных активов (TVL) достигает $557 млн, что превышает аналогичные показатели неделей ранее на 25,42%. В то же время, среднее количество транзакций в секунду (TPS) снизилось на 54,33%, остановившись на уровне 5,87. За последние 30 дней было совершено 28,56 млн переводов.

Это позволило сети Base уверенно занять третье место по показателю TVL, опережая zkSync Era, который составил $413 млн, упав на 12,98% за неделю. Однако zkSync Era по-прежнему лидирует по показателю TPS, опережая всех конкурентов с 11,68 TPS.

Arbitrum One оставалась лидером по общей сумме заблокированных средств, пользователи которой заморозили $5,85 млрд. Это на 4,7% ниже показателей недели назад. OP Mainnet, занимающая второе место, имеет заблокированные средства в размере $2,72 млрд.

Также следует отметить, что Starknet также показала рост TVL. Сумма заблокированных средств в протоколах этой сети составила $152 млн, что на 5,8% выше, чем 7 дней назад.

По данным DefiLlama, все средства в сети Base разделены между 133 протоколами. Абсолютный лидер - децентрализованная криптовалютная биржа Aerodrome, на счету которой $92,87 млн замороженных средств.

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Далее идет Friend.tech - социальная платформа с $45,32 млн в замороженных активах. Этот показатель вырос на 127% за последний месяц. Наконец, кроссчейн-протокол Stargate закрывает тройку с $27,41 млн в заблокированных средствах. Заметный рост популярности на прошлой неделе показала децентрализованная биржа Scale, чей TVL увеличился более чем в 75 раз, достигнув $16,1 млн.

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