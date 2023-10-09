FTX применяла случайное число для генерации объема страхового фонда
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Баланс страхового фонда платформы FTX был расчитан с использованием специальной формулы, которая учитывала как произвольное число, так и ежедневный объем торгов. Об этом заявил Гэри Ван, сооснователь платформы, находящейся в процессе банкротства, сообщает издание The Block.
Ван явился свидетелем на суде по делу соучредителя FTX - Сэма Бэнкмана-Фрида. Ранее он признал свою вину в связи с обвинениями, связанными с крахом биржи, и согласился сотрудничать с следствием.
По его словам, для определения увеличения страхового фонда, биржа умножала ежедневный оборот на примерно 7500 и делила полученное число на 1 миллиард. Фактический размер фонда оказался ниже заявленного значения, так как не учитывал объем доступных средств.
Ван подтвердил перед прокурором, что значение на сайте не имело никакого отношения к реальному размеру страхового фонда. Последний играет роль гаранта выплат, предотвращая автоматическое закрытие прибыльных позиций из-за массовых ликвидаций.
Напомним, что 3 октября начались слушания по делу Сэма Бэнкмана-Фрида, которому предъявлены обвинения по семи уголовным статьям, включая сговор с целью мошенничества.
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