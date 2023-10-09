Ведущая в мире платформа криптовалютных опционов Deribit стремится выйти на европейский рынок, пытаясь получить брокерскую лицензию в Евросоюзе (ЕС). Это означает, что граждане почти 30 стран могут получить возможность торговать криптоопционами в ближайшее время.

Руководство платформы планирует предложить опционы, связанные с альтернативными криптовалютами Ripple (XRP), Solana (SOL) и Polygon (MATIC). Эти производные контракты предоставляют покупателю право, но не обязанность, приобрести или продать базовый актив по заранее определенной стоимости к определенной дате.

Эксперты считают, что доступность опционов XRP, SOL и MATIC может увеличить ликвидность на рынке криптовалют и предоставить трейдерам альткоинов большую гибкость. Исторически участники торговали опционами на эфиры (ETH) и биткоины (BTC), чтобы хеджировать риски по другим цифровым монетам и токенам.

Deribit в настоящее время предлагает опционы и бессрочные фьючерсы, связанные с BTC, ETH и показателями их волатильности. Эти биржевые контракты пользуются популярностью среди трейдеров, которые хотят защитить свои портфели и использовать изменения цен в свою пользу. К сентябрю 2023 года, Deribit удерживала 86% долю мирового рынка криптоопционов.

На 9 октября 2023 года, BTC стоила $27 765, имея рыночную капитализацию в $51,76 млрд. Её доля на рынке составляла ровно 50%.

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Что касается ETH, её курс упал на 6,85% за неделю и составил $1616. Общее предложение монет на рынке снизилось до $194,38 млрд.