Индия обсудит систему регуляции криптовалют
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Министры финансов и руководители центральных банков последний раз соберутся в Марракеше, Марокко, в рамках председательства Индии в G20 12 и 13 октября.
Перед этой встречей министров финансов и руководителей центральных банков «Большой двадцатки» (FMCBG) Нирмала Ситхараман, министр финансов Индии, провела встречу с главами многосторонних банков развития (МБР) и Н.К. Сингхом, одним из созывающих независимую экспертную группу «Большой двадцатки».
Одной из ключевых тем в Марокко станет регулирование криптовалют. Индия нацелена на полное рассмотрение вопросов, включенных в Нью-Делийскую декларацию, включая систему регулирования криптовалют.
Министры финансов и руководители центральных банков обсудят дорожную карту, направленную на установление основы для согласованной нормативной базы, специально разработанной для криптоактивов.
Учитывая динамичную обстановку в мире цифровых валют, а также необходимость международного сотрудничества для решения проблем и использования возможностей, эти обсуждения представляют собой первостепенное значение.
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В рамках предыдущих инициатив «Большой двадцатки», страны также призвали к скорейшему внедрению системы отчетности в криптовалютах (CARF) и внесению поправок в «Общий стандарт отчетности» (CRS).
CARF представляет собой унифицированный метод предоставления налоговой информации о транзакциях с криптовалютами. Ее главная цель - облегчить автоматический обмен этой информацией с юрисдикцией резидента налогоплательщика на ежегодной основе.
Местные криптоплатформы в Индии приветствуют Нью-Делийскую декларацию G20 о криптовалютах, надеясь на ясные правила в этой сфере. Они призывают к созданию саморегулируемых организаций.
Управляющий Резервного банка Индии, Шактиканта Дас, на Global FinTech Fest 2023 подчеркнул необходимость финтех-компаний самостоятельно создать саморегулируемую организацию.
Индия, несмотря на нормативную неопределенность и строгую налоговую политику, заняла первое место в индексе внедрения криптовалют. Также важно отметить, что Индия планирует создать базу криптобирж для отслеживания транзакций.
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