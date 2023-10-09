8 октября 2023 года Управление финансового надзора Великобритании (FCA) внесло 143 организации в свой «список предупреждений». Среди них такие известные биржи, как HTX, KuCoin и Phemex. Представители регулятора подчеркнули, что эти площадки предоставляют услуги местным жителям без необходимой лицензии в данной юрисдикции.

Это означает, что указанные организации могут столкнуться с серьезными проблемами в Великобритании в ближайшее время. Возможно, им придется приостановить свою деятельность в Объединенном Королевстве. FCA планирует периодически обновлять этот список.

Эксперты подчеркивают, что даже если компания не включена в перечень FCA, это не исключает возможности ее неавторизованности или мошенничества. Они указывают на то, что многие организации часто меняют свои названия, и регулятор может быть не в курсе об этом. Стоит отметить, что в этом списке оказалось много малоизвестных торговых площадок и инвестиционных платформ, но они также представляют серьезную угрозу.

За последний год финансовые регуляторы Великобритании, Евросоюза, США и азиатских стран приняли множество мер в отношении криптовалютной индустрии. Это было вызвано крахом торговой площадки FTX и цифровой валюты Terra (LUNA) в прошлом году. Эти события привели к тому, что многие кредиторы и пользователи потеряли свои активы.

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Более того, в последний год заметно увеличилось количество киберпреступлений в этой сфере. Наконец, значительно возросло количество мошенников, обманывающих доверчивых инвесторов и трейдеров. Именно поэтому государственные власти считают важным установить единую нормативно-правовую базу для криптовалют.