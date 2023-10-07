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Корреляция Биткоина с облигациями упала до минимума

В течение нескольких недель корреляция Биткоина с долгосрочными облигациями упала до минимума за последний год
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За последние недели корреляция Биткоина с долгосрочными облигациями упала до минимума за последний год. В прошлом году рост процентных ставок вызвал падение как стоимости долгосрочных облигаций, так и Биткоина.

Это произошло из-за снижения доходности облигаций, в то время как инвесторы предпочитали избегать рискованных цифровых активов, что привело к снижению цены Биткоина до многолетнего минимума. С уменьшением темпа повышения процентных ставок в этом году стоимость и долгосрочных облигаций, и Биткоина выросла.

В последнем месяце цены на долгосрочные казначейские облигации отставали, в то время как цена Биткоина росла, что привело к низкой корреляции между ними (-0,74). По данным IntoTheBlock, за последние 30 дней цена Биткоина выросла на 7%, в то время как стоимость ETF долгосрочных казначейских облигаций снизилась на 10%.

Вероятно, снижение корреляции произошло из-за изменения восприятия Биткоина. Сейчас его рассматривают не только как средство обмена, но и как средство сохранения. Показатель NVT (соотношение сетевой ценности к транзакциям) BTC достиг рекордного максимума, что указывает на то, что стоимость Биткоина уже не только зависит от его транзакционной полезности.

Тем не менее, цена Биткоина продолжает торговаться вблизи отметки в 28 000 долларов, показывая рост стоимости на 2% за последние 24 часа. Хотя цена остается в узком диапазоне, накопление опережает распределение на дневном графике. Индикатор положительного направления (зеленый) находится на отметке 27,83, что превышает индикатор отрицательного направления (красный) на отметке 9,17, свидетельствуя о превосходстве силы покупателей.

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Рыночная капитализация Биткоина продолжает расти, достигая 546 миллиардов долларов, и его доминирование над альтернативными активами составляет 49,8%, что является самым высоким уровнем за несколько недель. Общая рыночная капитализация криптовалют увеличилась примерно на 10 миллиардов долларов и приближается к 1,1 триллионам долларов.

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