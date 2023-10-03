В рамках глобальной инициативы World Investor Week 2023, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) совместно с пятеркой финансовых регуляторов высказали серьезную обеспокоенность относительно рисков, связанных с инвестированием в криптоактивы. Особое внимание уделяется инвестированию в незарегистрированные ценные бумаги, где инвесторы подвергаются значительным рискам потери капитала.

В заявлении SEC, поддержанном Управлением по регулированию финансовой индустрии США (FINRA), Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), Национальной фьючерсной ассоциацией (NFA), Корпорацией по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC) и Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA), отмечается, что криптоактивы могут демонстрировать высокую волатильность и стать предметом рыночных спекуляций.

Дополнительно, платформы для криптовалютных операций могут функционировать без необходимой лицензии, что открывает дверь для незарегистрированных поставщиков криптопродуктов, нарушающих федеральные законы о ценных бумагах. Это предполагает, что в случае убытков, инвесторы не смогут рассчитывать на возврат своих средств.

Регуляторы подчеркивают, что мошенники активно используют интерес к криптоактивам с целью привлечения розничных инвесторов, что, в конечном итоге, может привести к существенным убыткам. Инвесторам рекомендуется быть бдительными и готовыми к риску при спекулятивных инвестициях.

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Следует отметить, что в мае текущего года Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) также предупредило о рисках инвестиций в нерегулируемые криптовалютные проекты и сообщило о предстоящем вступлении в силу закона о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA).