Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Binance стала партнером королевской полиции Таиланда

Ведущий мировой поставщик экосистемы блокчейнов и инфраструктуры цифровых активов Binance сообщил о внесении вклада в подавление преступных сетей в Таиланде
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Крупнейший мировой поставщик блокчейн-экосистем и инфраструктуры для цифровых активов, Binance, огласил о своем вкладе в борьбу с преступными сетями в Таиланде. Команда специалистов из отдела расследований криптовалютной биржи активно участвовала в двух сложных операциях, совместно с королевской полицией Таиланда. Результатом этого стал арест нескольких преступников, ответственных за мошеннические схемы с виртуальными валютами.

Пресс-служба Binance подчеркнула высокую степень сотрудничества команды Binance Investigations с правоохранительными органами Таиланда и активное участие в расследованиях киберпреступлений, а также конфискации активов.

В последнем случае, Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) Королевской полиции Таиланда объединило свои усилия с Binance и Отделом расследований внутренней безопасности США (HSI), чтобы пресечь деятельность преступной группировки, причинившей ущерб тысячам граждан. Благодаря содействию специализированной группы удалось задержать пятерых ключевых членов банды и конфисковать активы на сумму около 10 млрд батов (примерно $277 млн), включая роскошные автомобили, недвижимость, предметы роскоши и криптовалюту. После задержания преступников, около 3,2 тыс. граждан, понесших ущерб, обратились к правоохранительным органам с запросами о компенсации.

18 сентября 2023 года CCIB провело пресс-конференцию и церемонию награждения, где руководитель отдела расследований Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Акбар А., выразил благодарность партнерам и коллегам.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Подполковник полиции, инспектор отдела киберподдержки высокотехнологичных преступлений Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда, Танатус Кангруамбутр, подчеркнул: «Мы глубоко ценим вклад Binance в противостояние преступности. Рост криптомошенничества в последние годы привел к финансовым потерям для тысяч людей в Таиланде. Благодаря команде Binance Investigations, операция завершилась задержанием преступников. Мы надеемся на дальнейшее развитие нашего партнерства».

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

news newsweek news.ru
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
3
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России продолжаются испытания нового отечественного экраноплана - проект «Лунь» не забыт
15
NYT: Россия готовится к новым испытаниям межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием сжёг замаскированную РЛС ВСУ
+
Все недостатки двигателя Т-14"Армата" устранены - танк идет на конвейер
10
Глава крупнейшего инвестиционного фонда в мире заявил о неосуществимости «зеленого перехода»
4
Объединенная вагонная компания сменила второго директора с ноября прошлого года
+
Генерация кадров от AMD оказалась бесполезной
16
NYT: беспилотники ВС РФ легко рассекречивают позиции снайперов ВСУ
1
Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
1
Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для американской демократии
+
Сальдо опроверг данные о мобилизации после получения российского паспорта
+
Российские самолеты Ту-214 и МС-21 заменят зарубежные лайнеры Boeing и Airbus
4
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
+
В MWM назвали преимущество истребителя Су-57 перед самолетами F-35 и J-20
8
Шесть самолетов в Сочи направили на запасные аэродромы из-за сбитого БПЛА
+
Forbes: реактивный двигатель снизит уязвимость иранского дрона Shahed-136
4
Japan Display не отказалась от идеи выпуска OLED-панелей в Китае, но не будет полагаться на HKC
+
Самолет-разведчик U-2 ВВС США совершил первый полет с обновленной авионикой
+
На видео Министерства Обороны были замечены иранские боеприпасы для РСЗО Град
2
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+

Популярные статьи

Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
17
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
10
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
46
Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября
+
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
32
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
11
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
10
10 робот-пылесосов с экосистемой Яндекса, которые стоит рассматривать для покупки в 2023 году
1
Пытаюсь играть в простые игры на MX Linux 23
21
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
13

Сейчас обсуждают

Александр *****
15:17
Где ж тогда "киев за 3 дня"? Хоть один значимый областной центр?))
Военные США считают, что подготовка в странах НАТО не помогает украинских подразделениям
CryptoLover
15:15
Да, просто неизвестно, что за человек за этим стоит.
Спавший почти год кошелек хакера криптобиржи FTX проявил активность
Анатолий Павлюшин
15:14
И он ещё майнеров боится. Сам хуже майнера. Столько карт поубивал!
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
Алексей Круглов
15:12
У брата уже года полтора как их умные устройства, чайник помню и лампочки , видел их один ноутбук вживую у коллеги.. мониторы не видел)а чья матрица то здесь?
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
Показывал 3_14sUn
15:11
Как бэ у Валотьки яйчишки большие только по телику. Да и в Гаагу очень не хочется.
На российский электромобиль «Атом» собрали 36 000 предзаказов
DIP48
14:58
Автор статьи решил немножко поскакать в поисках перемоги, раз других реальных нет и с контрнаступом как то неудобно получилось. Законный минус за скачки
Нейросеть Яндекса YaGPT 2 не хочет отвечать про Шебекино и "не знает" где находится русский город
Mocus
14:49
Хоноры, в целом, очень хороши!
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
M123gM15
14:41
Если он хотел чтобы в неё играли годами то надо было делать игру, а не рудокоп на выгуле. Скарим ты преступник который принадлежит легендарного касте драконорожденных... старфилд ты нашёл руду всё теп...
Администрация Алиева: процесс разоружения в Карабахе завершается
devchidable
14:41
олбанский язык был моден в 2005 году или вы в нем и остались? :)
Российские силы успешно контратаковали ВСУ и продвинулись на ореховском и времевском направлениях
M123gM15
14:34
Бг3 это рпг со всеми вытекающими, а киберпанк это шутан без сюжета на циферках. Я лучше в бг3 буду играть чем в киберпанк, в кс го больше сюжета чем во всем киберпарке вместе взятом. А качество квесты...
Администрация Алиева: процесс разоружения в Карабахе завершается
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем