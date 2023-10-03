Крупнейший мировой поставщик блокчейн-экосистем и инфраструктуры для цифровых активов, Binance, огласил о своем вкладе в борьбу с преступными сетями в Таиланде. Команда специалистов из отдела расследований криптовалютной биржи активно участвовала в двух сложных операциях, совместно с королевской полицией Таиланда. Результатом этого стал арест нескольких преступников, ответственных за мошеннические схемы с виртуальными валютами.

Пресс-служба Binance подчеркнула высокую степень сотрудничества команды Binance Investigations с правоохранительными органами Таиланда и активное участие в расследованиях киберпреступлений, а также конфискации активов.

В последнем случае, Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) Королевской полиции Таиланда объединило свои усилия с Binance и Отделом расследований внутренней безопасности США (HSI), чтобы пресечь деятельность преступной группировки, причинившей ущерб тысячам граждан. Благодаря содействию специализированной группы удалось задержать пятерых ключевых членов банды и конфисковать активы на сумму около 10 млрд батов (примерно $277 млн), включая роскошные автомобили, недвижимость, предметы роскоши и криптовалюту. После задержания преступников, около 3,2 тыс. граждан, понесших ущерб, обратились к правоохранительным органам с запросами о компенсации.

18 сентября 2023 года CCIB провело пресс-конференцию и церемонию награждения, где руководитель отдела расследований Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Акбар А., выразил благодарность партнерам и коллегам.

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Подполковник полиции, инспектор отдела киберподдержки высокотехнологичных преступлений Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда, Танатус Кангруамбутр, подчеркнул: «Мы глубоко ценим вклад Binance в противостояние преступности. Рост криптомошенничества в последние годы привел к финансовым потерям для тысяч людей в Таиланде. Благодаря команде Binance Investigations, операция завершилась задержанием преступников. Мы надеемся на дальнейшее развитие нашего партнерства».