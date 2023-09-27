Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выступила против продажи активов обанкротившегося криптокредитора Celsius на крупнейшей американской криптоторговой площадке Coinbase

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оказала давление на крупнейшую криптовалютную биржу в США, Coinbase, в связи с предстоящей сделкой по реализации активов обанкротившегося криптокредитора Celsius.

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В рамках соглашения, Coinbase выступит агентом по распределению средств, что поможет Celsius в продаже криптоактивов, полученных в результате ликвидации. Однако, SEC выразила свои опасения, указав на непрерывное судебное разбирательство с Coinbase.

В начале июня текущего года, SEC предъявила иск против Coinbase, обвинив платформу в продаже незарегистрированных ценных бумаг и отсутствии регистрации в качестве брокера. Регулятор считает, что утверждение плана реструктуризации Celsius даст Coinbase возможность предоставлять брокерские услуги, что сейчас является предметом судебного процесса с SEC. SEC подчеркивает, что даже если должники Celsius не планируют воспользоваться услугами Coinbase в качестве брокера, соглашение все равно даст Coinbase возможность выйти за рамки обычного распределителя.

Главный юрисконсульт Coinbase, Пол Грюэл (Paul Grewal), выразил гордость сотрудничеством с Celsius и выразил недопонимание по поводу возражений SEC. Он подчеркнул готовность Coinbase представить свои аргументы в суде по делам о банкротстве и предпринять усилия для поддержки клиентов Celsius.

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В начале сентября суд Нью-Йорка заморозил активы бывшего директора Celsius Network, Алекса Машинского. Ему предъявляют обвинения в отмывании денег, присвоении $42 млн и других преступлениях, приведших к банкротству компании, задолжавшей более $1 млрд.