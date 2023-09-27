В Японии решили сделать реформу проведения IEO
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Ведущий криптовалютный журналист, Колин Ву, прокомментировал недавние реформы, представленные в Японии. Местная бизнес-ассоциация криптоактивов (JCBA) из Тиёда-ку, Токио, представила проект реформы IEO с целью упростить процедуры сбора средств для местных компаний, а также сделать процесс более прозрачным.
Председатель JCBA, Нориюки Хиросуэ, отметил, что эти шаги направлены на защиту интересов инвесторов и обеспечение соблюдения нормативов на государственном уровне, предотвращая незаконное использование виртуальных валют.
Есихиро Есида, председатель подкомитета ICO/IEO, подчеркнул, что предложенные реформы направлены на увеличение эффективности системы IEO, делая процесс запуска и листинга криптовалют более справедливым и прозрачным. Он также выделил важные аспекты, включая установление целевых показателей ликвидности, меры стабилизации цен и ограничения на продажу цифровых активов.
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