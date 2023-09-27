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Компания Drecom запланировала популяризацию NFT в Японии

Стало известно, что руководство компании-разработчик мобильных игр Drecom объявила о создании и запуске новой функции входа в блокчейн-игру «Eternal Crypt – Wizardry BC — » с использованием учетной записи d
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Японская компания Drecom, лидер в разработке мобильных игр, анонсировала запуск инновационной функции в своей блокчейн-игре "Eternal Crypt – Wizardry BC". Теперь игроки смогут войти в игру с использованием учетной записи d и даже связаться с крупнейшим оператором мобильной связи Японии - NTT Docomo.

Помимо этого, Drecom объявила о партнерстве с NTT Digital для создания кошелька цифровых токенов. Этот шаг направлен на популяризацию невзаимозаменяемых токенов (NFT) в Японии. Эксперты считают, что этот рынок обладает огромным потенциалом, а жители страны проявляют большой интерес к коллекционированию виртуальных активов.

Представители Drecom обещают сделать доступ к NFT максимально широким. С начала января 2024 года новым игрокам "Eternal Crypt – Wizardry BC" станет легче присоединиться к игре, используя аутентификацию через учетную запись d.

По официальным данным на декабрь 2022 года, уже более 93 миллионов жителей Японии и других стран обладают учетными записями d.

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Это партнерство предоставит разработчикам блокчейн-игры возможность создать инновационную среду. Даже те геймеры, кто ранее не взаимодействовал с технологией Web3, смогут легко войти в процесс и получить новый, уникальный опыт, регистрируясь в проекте привычным для них способом. Представители команды Drecom обещают представить более детальный план разработки и внедрения кошелька токенов NTT Digital в ближайшее время.

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