Власти Тайваня внесли существенные изменения в политику регулирования криптовалют. Теперь в стране запрещены все деривативы, токены безопасности (STO) и стейблкоины. Зарубежным компаниям также воспрещено привлекать местных клиентов, и при выпуске криптовалют обязательно сообщать о их воздействии на окружающую среду. Помимо этого, руководителям цифровых платформ приходится нанимать бухгалтеров для составления ежегодных отчетов, а на рынке допускаются лишь независимые маркет-мейкеры.

Регуляторы из Комиссии финансового надзора представили "Руководящие принципы управления платформами виртуальных активов и транзакционными бизнес-предприятиями (VASP)". Теперь криптовалютные компании обязаны строго соблюдать "Меры по предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма с использованием виртуальных валютных платформ и торговых предприятий" от 30 июня 2019 года.

Эти руководящие принципы были разработаны с целью обеспечить надежную защиту клиентов платформ, обеспечить максимальную прозрачность информации о транзакциях и обеспечить безопасное хранение активов клиентов. Они также направлены на раскрытие деятельности операторов платформ и другие аспекты функционирования.

Теперь компании обязаны полностью контролировать выпуск виртуальных активов. Они должны предоставить механизмы проверки листинга и исключения токенов. Руководители также обязаны обеспечить отдельное хранение активов платформы и клиентов. В конечном итоге, площадкам необходимо внедрить комплексную систему управления операциями, информационной безопасностью и управлением закрытыми ключами для горячих и холодных кошельков.

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Представители финансового регулятора также высказали ряд рекомендаций. Они подчеркнули, что "в свете последних событий, произошедших на зарубежных платформах торговли виртуальными активами, а также учитывая высокую волатильность и спекулятивность цен на криптовалюты, Комиссия по финансовому надзору напоминает о необходимости внимательно оценивать риски при покупке и продаже виртуальных активов".