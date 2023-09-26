Криптовалютная биржа Binance открыла регистрацию и доступ к своим услугам для пользователей из Бельгии спустя три месяца после сообщений о проблемах с местным регулятором

Криптовалютная биржа Binance, после трехмесячного перерыва из-за сложностей с местным регулятором, снова открыла регистрацию и предоставление своих услуг для пользователей из Бельгии. Для получения доступа к функционалу платформы, клиентам необходимо согласиться с обновленными Условиями использования. Однако в заявлении не приводится конкретных деталей о том, какие именно изменения были внесены для возобновления обслуживания граждан Бельгии.

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Напомним, что в июне 2023 года Управление финансовых услуг и рынков Бельгии обязало Binance немедленно прекратить предоставление связанных с цифровыми активами услуг в стране. Это решение было обусловлено тем, что биржа оказывала свои услуги из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.

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В конце августа Binance выразила готовность возобновить обслуживание бельгийских клиентов через свое польское подразделение, демонстрируя гибкость в адаптации к регуляторным требованиям.