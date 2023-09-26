Китай запускает приложение e-CNY (цифровой юань) для туристов. Благодаря недавно запущенному приложению у туристов появится цифровой кошелек, которым они смогут пользоваться внутри страны, используя варианты оплаты VISA и Mastercard

Китай внедряет приложение e-CNY (цифровой юань) с целью обеспечить удобные цифровые транзакции для туристов. Это приложение, находящееся в стадии тестирования, позволяет создавать цифровые кошельки, доступные для использования в стране с помощью платежных систем VISA и Mastercard. Согласно последнему обновлению для iOS версии 1.1.1, теперь пользователи имеют возможность пополнять счет при помощи международных карт.

реклама

В Китае мобильные цифровые платежи уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни благодаря раннему развитию Alipay (начавшемуся в 2004 году) и WeChat pay (запущенному в 2013 году). Уровень проникновения мобильных платежей среди населения в 2022 году достиг более 90%.

Исследования по цифровому юаню начались еще в 2014 году, и к 2017 году правительство Китая поддержало разработку этой системы с участием таких крупных компаний, как Alibaba, Tencent, JD.com, Huawei и UnionPay. Платежная система цифрового юаня использует технологию Near Field Communication (NFC), что позволяет пользователям совершать платежи, подключая свои телефоны или другие устройства друг к другу.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Правительство Китая активно поощряет использование цифрового юаня в качестве альтернативы традиционным методам оплаты. В ближайшее время планируется запуск системы международных расчетов. Эти шаги указывают на намерение предоставить новые стимулы для распространения приложения e-CNY среди китайских граждан и предприятий.