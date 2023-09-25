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Более 200 000 чилийцев прошли проверку World ID

Команда криптопроекта Worldcoin заявила, что проверку World ID прошли уже более 200 000 чилийцев, что составляет свыше 1% от общего населения страны
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Команда криптопроекта Worldcoin с радостью объявила, что более 200 000 жителей Чили успешно прошли проверку World ID, что составляет более 1% населения страны. С целью удовлетворения растущего спроса, разработчики Worldcoin, входящие в команду проекта Tools for Humanity, расширили присутствие, открыв новые офисы в Винья-дель-Мар и Консепсьон. Эти новые точки дополнили уже существующие в столичном Сантьяго.

Алекс Блания, сооснователь Worldcoin и генеральный директор Tools for Humanity, подчеркнул положительную реакцию местных жителей и региона на проект, отметив: "Чили — страна, в которой люди гораздо лучше разбираются в основах криптовалютной сферы, и является технологически развитой".

В конце августа проект Worldcoin сообщил о рекордном спросе на World ID в Аргентине — 9 500 пользователей успешно завершили процедуру регистрации всего за один день. Однако криптопроект столкнулся с препятствиями в Кении. Министерство внутренних дел Кении доложило, что власти США вмешались, пытаясь запретить топ-менеджерам проекта покидать страну. Сейчас в Кении активно ведется расследование деятельности проекта.

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В конце августа французская служба по надзору за данными (CNIL) провела проверки в парижском офисе криптопроекта Worldcoin, подчеркивая важность соблюдения норм конфиденциальности данных.

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