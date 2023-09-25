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CriptoB
Юристы FTX оспаривают причастность к мошенничеству
Американская юридическая фирма, которая ранее предлагала услуги FTX, опровергает обвинения в помощи Сэму Бэнкману-Фриду в его предполагаемой мошеннической деятельности

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Ведущая американская юридическая компания Fenwick & West официально опровергла обвинения в помощи Сэму Бэнкману-Фриду, основателю биржи FTX, в предполагаемых мошеннических действиях.

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Истцы утверждают, что Fenwick предоставляла регулярные юридические консультации, которые впоследствии были использованы Бэнкманом-Фридом в сомнительных операциях. Помимо этого, компания обвиняется в превышении норм обычной юридической практики в сфере услуг для FTX.

Однако представители Fenwick подчеркивают, что не были единственной юридической фирмой, предоставлявшей услуги для биржи. Они утверждают, что их вклад в сферу юридических консультаций ограниченный и несущественный относительно других участников.

Компания также отмечает, что некоторые из её сотрудников пошли работать в FTX по собственной воле. Она признаёт, что оказывала помощь в создании корпораций, используемых в операциях Бэнкмана-Фрида, а также предоставляла консультации FTX по вопросам соблюдения регуляторных норм в динамичной среде криптовалют.

Следует отметить, что в связи с судебными исками, возбуждёнными должниками FTX против бывших сотрудников компании Salameda, аффилированной с группой FTX, судебный процесс приобрёл новый поворот. FTX требует взыскания 157,3 миллиона долларов, утверждая, что средства были незаконно выведены перед объявлением биржи о банкротстве.

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Кроме того, иски поданы и против родителей Сэма Бэнкмана-Фрида, а также имеется информация о том, что мать основателя биржи оказала содействие в создании сети доноров для компании.

#news #newsweek
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