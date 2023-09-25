Биткоин вступил в фазу неопределенности

Криптовалюта биткоин сейчас находится в периоде значительной неопределенности. Мнение аналитиков разделилось: Бенджамин Коуэн предсказывает снижение курса до отметки в $23 000, указывая на аналогичные сценарии в прошлом перед халвингом. Николас Мертен, в свою очередь, высказывает предупреждение о возможном падении до $15 000 - 16 000, связывая это с "ястребиной" политикой Федрезерва, что, по его мнению, повлияет на весь крипторынок, приведя к потере около $440 миллиардов.

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Тем не менее, существуют и оптимистичные оценки. Джон Боллинджер считает вероятным прорыв выше $27 000. Аналитики из Standard Chartered идут дальше и прогнозируют, что к концу 2024 года, после халвинга, цена за 1 BTC достигнет уровня в $120 000, уточнив свой предыдущий прогноз с $100 000.