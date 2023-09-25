В сентябре 2023 года индийская рупия (INR) столкнулась с вызовом на рынке Forex, потеряв значительную ценность. В августе текущего года доллар США (USD) установил антирекорд, достигнув 83,44 INR, что свидетельствует о снижении покупательной способности индийской валюты на мировой арене.

В этот период биткоин (BTC) приобрел статус важного индикатора финансовых трендов благодаря своей глобальной и наднациональной валютной системе. Он также стал предпочтительным средством накопления и обмена. В результате, в 2023 году BTC превзошел INR по цене, выросши на 74,39% с начала года — с 1 657 684 рупий до 2 884 539 рупий за BTC к 23 сентября.

Несмотря на сложности на рынке криптовалют, в сентябре биткоин продолжил демонстрировать устойчивость, прибавив более 3% по отношению к INR. С начала апреля 2020 года цена BTC увеличилась на 300%, по сравнению с индийской валютой, что подтверждается данными с биржи BitBNS.

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Заинтересовывает также активное внедрение криптовалюты в Индии, которая удивляет мировое сообщество. Страна занимает второе место по числу держателей — около 27 миллионов, незначительно уступая США, где криптовалюты обладают 46 миллионами обладателей.