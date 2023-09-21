Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предъявила обвинение оператору криптовалютной биржи Kraken Bit Trade в нарушении законодательства.

По словам регулятора, компания предоставила клиентам доступ к сервису маржинальной торговли без предварительного опубликования необходимого документа "Определение целевого рынка". В нем требуется четко указать, для какой аудитории предназначен данный продукт.

Сервис маржинальной торговли позволяет пользователям приобретать и продавать криптовалюту с использованием пятикратного кредитного рычага под залог монет. Однако ASIC считает, что данный сервис фактически представляет собой кредитное предложение, позволяя трейдерам брать займы для покупки цифровых активов.

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Представители ASIC подали иск в суд с требованием запретить Kraken предоставлять услугу маржинальной торговли и вынести решение о наложении штрафа на биржу. Согласно данным ведомства, с момента введения кредитного рычага в октябре 2021 года клиенты биржи, воспользовавшиеся этой возможностью, понесли убытки в размере $12,95 млн.