Персональный контроль владения и новые горизонты Web 3.0

В своем недавнем посте, основатель Telegram Павел Дуров представил общественности подробности о важном этапе развития платформы — интеграции криптокошелька на базе TON. Разработанный с прицелом на обслуживание сотен миллионов пользователей социальных сетей, TON представляет собой масштабируемую технологию блокчейн, и с 2020 года его развитием занимается сообщество разработчиков с открытым исходным кодом.

В прошлом году Telegram внедрил инновационную аукционную платформу на базе TON под названием Fragment, предоставив пользователям возможность торговать именами пользователей и идентификаторами Telegram. Этот шаг оказался необыкновенно успешным: на аукционах было продано цифровых активов на сумму более 120 миллионов долларов, и некоторые из них, такие как анонимные номера в Telegram, выросли в цене в 27 раз всего за 9 месяцев.

реклама

Этот успех демонстрирует потенциал Web 3.0 в Telegram, предоставляя пользователям прямую власть над своими идентификаторами в социальных сетях. Теперь, стремясь к более глубокой интеграции блокчейн-технологий, Telegram совместно с сообществом TON представляют кошелек TON Wallet в качестве мини-приложения в Telegram.

Начиная с ноября текущего года, TON Wallet станет доступен в настройках и вложениях для всех пользователей за пределами США и некоторых других стран. Этот шаг позволит разработчикам внедрять сотни новых функций, подобных тем, что были впервые реализованы на платформе Fragment. Интеграция TON Wallet в Telegram представляет собой значительный шаг вперед в развитии Web 3.0, открывая новые возможности для сотен миллионов пользователей.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Однако, несмотря на заявленную "новую эру приватности" в Telegram, важно помнить, что платформа остается потенциальным местом для мошенников и спамеров. В прошлом были случаи вынужденного раскрытия личных данных пользователей судебным решением, что подчеркивает, что полной приватности и конфиденциальности в современном интернете не существует.