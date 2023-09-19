За последний год Binance оказалась под увеличенным прессингом со стороны регулирующих органов в различных странах, вызвавших волну критики в адрес платформы

В высших финансовых кругах раздаются предостережения от известного криптовалютного аналитика и исполнительного директора Fintech, Адама Кокрана, о возможном крахе криптобиржи Binance. Кокран утверждает, что компания уже начинает демонстрировать признаки нестабильности, и если не принять меры, последствия могут оказаться крайне неприятными.

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За последний год Binance оказалась под увеличенным прессингом со стороны регулирующих органов в различных странах, вызвавших волну критики в адрес платформы. После ухода руководителей Binance US, ситуация стала еще более напряженной. Генеральный директор компании, Брайан Шредер, завершивший свои полномочия после двух лет работы, покинул пост. Кроме того, компания объявила о намерении сократить около трети персонала платформы в США.

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Тем не менее, генеральный директор и соучредитель Binance, Чанпен Чжао, призывает членов криптосообщества не поддаваться слухам, окружающим компанию. Он уверяет, что платформа сможет преодолеть все трудности, как это уже случалось в прошлом. Не стоит забывать, что один из подписчиков Адама Кокрана напоминает о том, как компания ранее успешно справлялась с кризисами, пережив крахи FTX и Terra. Этот факт дает надежду на то, что Binance сможет эффективно преодолеть и текущие трудности, связанные с уходом персонала с платформы в США.