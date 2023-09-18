Аналитик ДонАльт (DonAlt), который верно спрогнозировал ралли криптовалют в начале этого года, считает, что у биткоина (BTC) есть шанс провести крутое ралли и достичь нового максимума 2023 года

Аналитик DonAlt, чей прогноз криптовалютного ралли в начале текущего года подтвердился верным, высказывает убеждение в том, что у биткоина (BTC) имеется потенциал для значительного взлета и достижения нового пика в 2023 году.

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"В случае преодоления текущего сопротивления, я считаю, что цель может достичь уровня $36 000... При этом, имея достаточно убедительных аргументов для движения вперёд, мы можем ожидать изменения в общем настроении, что станет толчком к уверенному росту...

Однако не исключаю, что мне может быть сложно поймать подходящую точку входа в пределах $30 000, так как скорость роста может оказаться настолько высокой, что упустить этот момент будет крайне сложно.

В худшем случае рискую небольшим убытком, в случае падения в диапазон от $19 000 до $20 000.

Также, DonAlt отмечает, что после нескольких месяцев спада, цена биткоина вновь выглядит многообещающе.

"Первый раз за несколько месяцев мы наблюдаем конструктивное движение цены, и скоро нам придётся начать подъём."