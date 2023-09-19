Из показателей GitHub можно извлечь ценную информацию для улучшения фундаментального анализа инвестиций в ту или иную криптовалюту

Большинство криптовалют создаются публично с использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом, размещенного на платформе GitHub. Это предоставляет инвесторам возможность тщательно отслеживать разработку проектов и другие ключевые технические параметры, выбранных ими.

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Команда Finbold применила исследования Лукаса Масуха, программиста, который выложил в своем репозитории на GitHub рейтинг из 48 проектов категории "Криптовалюты". Эти данные были использованы для выявления пятерки наилучших.

Лукас Мазух детально описывает методологию составления своего рейтинга, основанного на показателях качества, расчет которых происходит с использованием разнообразных метрик, автоматически собираемых с GitHub и различных менеджеров пакетов.

Вот топ-5 децентрализованных криптовалют, согласно оценкам Лукаса Мазуха на GitHub:

1. Биткоин (BTC) - криптовалюта, заслужившая высшую оценку. Это первая и крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации за последние 14 лет. Биткоин набрал 46 баллов и получил более 100 000 звезд от пользователей GitHub, что свидетельствует о популярности этого проекта с открытым исходным кодом.

2. Cosmos (ATM) - кроссчейн криптовалюта, занявшая второе место с 43 баллами и 22 000 звездами. При рыночной капитализации в $2,35 млрд, на каждую звезду ATM приходится $106.

3. Stellar (XLM) - на третьем месте с 36 баллами и 8500 звездами. С рыночной капитализацией в $3,54 млрд, каждая звезда XLM оценивается в $417.

Заметно, что чем выше соотношение "рыночная капитализация/количество звезд", тем более перекуплена криптовалюта.

4. Algorand (ALGO) набрал 35 баллов и 2900 звезд, опередив XRP, занимающую пятое место с 34 баллами, но с большим количеством звезд (6900). Это указывает на то, что оценка каждого проекта учитывает и другие факторы.

5. Ripple (XRP) - с рыночной капитализацией в $25,44 млрд, занимает второе место среди "самых дорогих" активов, имея $3687 за каждую звезду.

Каждая из этих криптовалют предоставляет уникальные возможности для инвесторов и продолжает привлекать внимание благодаря своим технологическим характеристикам и командам разработчиков.