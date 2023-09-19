На данный момент флагман крипторынка торгуется вблизи отметки $26 000, прибавив за минувшие сутки около 0,66%

К текущему моменту ведущая криптовалюта торгуется около уровня $26 000, прибавив примерно 0,66% за последние сутки. Подавляющее большинство цифровых активов поддерживает стабильность, несмотря на прогнозы американских экономистов о локальном росте инфляции в США в предыдущем месяце. Эти динамики объясняются устойчивым ростом цен на нефть марки WTI, которая стремится к значению $89 за баррель.

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Бернд Сишка, коммерческий директор компании PowerTrade, проанализировал движение ведущего криптоактива в интервью криптовалютному изданию CoinDesk. По его мнению, для устойчивого восходящего импульса биткоину необходимо закрыться выше отметки в $26 450. Заметно, что в течение текущих торгов главная криптовалюта достигала этого уровня, однако не удалось удержаться выше него. Эксперт также подчеркнул повышенный уровень волатильности на рынке, вызванный ожиданиями инвесторов относительно публикации инфляционных данных в США. Эти данные имеют высокую значимость, так как Федеральная резервная система учитывает их при формировании монетарной политики.

Глава BitMEX, Артур Хейс, высказал мнение, что связь между индексом потребительских цен, инфляцией и ценами на криптовалюты уже не так крепка, как ранее. Несмотря на активные действия со стороны Федеральной резервной системы, ключевые криптовалюты продемонстрировали устойчивость. По мнению Хейса, повышение уровня рефинансирования будет способствовать росту экономики США.

Также он подчеркнул, что, независимо от действий Федеральной резервной системы, криптовалютная индустрия сохраняет стабильное состояние.

Ранее команда Crypto.ru доложила, что разработчики BNB Chain сообщили о полноценной активации сети opBNB после ряда тестов, которые могут занять несколько месяцев. Кроме того, они отметили, что в рамках пилотного проекта не выявлено серьезных технических проблем.