Цена Litecoin (LTC) растет с 17 августа, формируя бычий паттерн «двойное дно»

Лайткойн (LTC) начал свой восход с 17 августа, формируя явный бычий паттерн "двойное дно".

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Прорыв выше линии сопротивления подтвердит завершение коррекции и достижение локального минимума.

Анализ технических данных на дневном таймфрейме показывает, что после достижения годового максимума в $115 3 июля, курс LTC снизился ниже нисходящей линии сопротивления. 17 августа он упал до локального минимума в $56, а затем показал резкий рост, сформировав длинный нижний фитиль.

Несмотря на то, что 11 сентября цена вернулась к предыдущему минимуму, был образован бычий паттерн "двойное дно", что обычно предшествует перелому вверх. Кроме того, этот паттерн сочетается с бычьей дивергенцией на индексе относительной силы (RSI), что подтверждает вероятность начала восходящего движения.

Если цена Litecoin прорвет нисходящую линию, она может вырасти на 37%, достигнув следующего уровня сопротивления в районе $85, что совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 0,5.

Неудачная попытка прорыва, скорее всего, приведет к падению на 20% к уровню горизонтальной поддержки в $50.

Прогноз по курсу LTC: прорыв может стать катализатором долгосрочного роста. Показания шестичасового таймфрейма подтверждают бычий прогноз. RSI сформировал бычью дивергенцию, что указывает на возможный долгосрочный рост, и поднялся выше отметки в 50.

Кроме того, LTC преодолел краткосрочную нисходящую линию сопротивления. Не исключено, что это станет толчком для дальнейшего роста, и цена поднимется выше отметки в $85.

Несмотря на этот позитивный прогноз, неудачная попытка прорыва и закрепления выше долгосрочной нисходящей линии сопротивления, скорее всего, приведет к падению курса Litecoin на 20%, достигнув ближайшей поддержки в районе $50.