Аналитики криптовалютной биржи Bitfinex сообщили, что за прошлый месяц инвесторы вывели из криптовалютной индустрии в общей сложности $55 млрд

Команда аналитиков с криптовалютной биржи Bitfinex доложила, что в прошлом месяце инвесторы вывели из криптовалютной индустрии общей суммой в $55 млрд. Их выводы основаны на анализе совокупной реализованной стоимости биткоина, эфира и пяти крупнейших стейблкоинов: USDT, USDC, BUSD, DAI и TUSD. Этот отток капитала повлиял на доступную ликвидность как для первой криптовалюты, так и для стейблкоинов, а также для ETH.

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В отчете биржи подчеркивается, что глубокий анализ данных выявил новую тенденцию: начиная с августа, отрасль стала свидетельствовать о падении капитала. Август стал самым неудачным месяцем для биткоина с ноября 2022 года, снизив его капитализацию на 11,29%.

Кроме того, аналитики Bitfinex отметили возвращение "событийной волатильности" в августе, когда отдельные события стали иметь значительное воздействие на цены активов и движения рынка.

Исследователи делают вывод: "Мы считаем, что, хотя уровень волатильности продолжает оставаться невысоким, кризис ликвидности на рынке позволяет отдельным событиям оказывать существенное воздействие на движение рынка. Это подтверждается и открытыми позициями по фьючерсам и опционам на BTC".

Ранее аналитик Bloomberg Майк МакГлоун (Mike McGlone) выразил мнение, что коррекция биткоина произошла по определенным причинам, и криптовалютной сфере предстоит непростой путь в ближайшем будущем.