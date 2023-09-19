В августе настроения криптоинвесторов изменились в «медвежью» сторону, поскольку BTC пострадал от каскада ликвидаций

В августе настроение криптоинвесторов круто изменилось в негативную сторону, поскольку BTC понес убытки от волны ликвидаций. Согласно отчету команды Cointelegraph Research под названием "Умеренные ожидания после потери бычьих позиций в августе", каскад ликвидаций в конце месяца продлил летний спад на крипторынке.

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Исследование указывает, что летний спад начался в июле и длился до первой половины августа. Однако, во второй половине месяца, настроение существенно ухудшилось из-за каскада ликвидаций, оказавшего негативное воздействие на BTC. Этот каскад уничтожил всю прибыль, полученную в июне в связи с волнением вокруг ETF.

Аналитики пришли к выводу, что август оказался наихудшим месяцем для криптовалютных рынков с момента достижения биткоином минимума в прошлом ноябре (примерно $15 тыс.). То, что изначально казалось всего лишь летним спадом, превратилось в резкое падение: на рынке деривативов произошла волна ликвидаций, что привело к потере 7,3% стоимости BTC и 6,9% стоимости Ether, как указано в отчете.

Победа Grayscale в суде временно подняла курс биткоина до отметки $28 тыс. в конце августа, но затем цена актива снова снизилась, вызвав одну из крупнейших ликвидаций криптовалют: при падении цены до $26 тыс. было потеряно более $1 млрд.

Еще одним тяжким ударом для отрасли стало снижение притока венчурного капитала на 42,7% в августе по сравнению с июлем: всего $401,9 млн в 77 сделках. Инвестиции в криптоиндустрию росли до мая этого года, но с тех пор постепенно уменьшаются.

Исследователи считают, что негативные настроения в отношении BTC также связаны с производными инструментами: 25 августа истек срок действия месячных опционов на биткоин на сумму $1,9 млрд, что вызвало значительные спекуляции на рынках.

В заключение, аналитики отмечают, что несмотря на кратковременный скачок цены ведущего криптоактива до $28 тыс., положительным моментом для криптовалют является то, что уровень цены биткоина в $26 тыс. демонстрирует признаки поддержки рынка.