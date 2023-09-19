Эксперт отмечает, что настоящее время представляет собой оптимальный момент для приобретения альткоинов, учитывая предстоящий халвинг Биткоина в апреле 2024 года

Основатель инвестиционной компании Eight, Микаэль ван де Поппе, советует своим подписчикам в социальной сети Twitter вложиться в альтернативные криптовалюты. По его мнению, сейчас наблюдается "бычий рынок" для этого сегмента цифровых активов, многие из которых уже заметно увеличили свою стоимость. Ван де Поппе подчеркивает важность внимательного мониторинга ценовой динамики в этой категории активов, особенно учитывая сложный период текущего цикла. Он добавляет, что венчурные капиталисты вкладывают значительные средства в альтернативные криптовалюты, что способствует росту их цен.

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Эксперт отмечает, что настоящее время представляет собой оптимальный момент для приобретения альткоинов, учитывая предстоящий халвинг Биткоина в апреле 2024 года, который является ключевым событием в текущем цикле. Ван де Поппе подчеркивает, что период приблизительно в 8-10 месяцев до уполовинивания награды за майнинг биткоинов (BTC) традиционно считается наиболее сложным этапом цикла. В это время многие инвесторы начинают терять веру в рынки, что приводит к снижению рентабельности их инвестиций.

Он приводит пример Chainlink (LINK), где инвесторы удерживают позиции в течение нескольких лет, но не получают существенных дивидендов. Ван де Поппе обращает внимание на долгий период стабилизации цен, в котором не наблюдается значительного движения вверх или вниз. Эксперт заверяет, что многие инвесторы часто ожидают прорыва после столкновения с сопротивлением и падения к новым минимумам. Однако, как он подчеркивает, чаще всего происходит прорыв вверх, и текущее сопротивление становится новой поддержкой. Ван де Поппе верит в бычий тренд рынка альткоинов.