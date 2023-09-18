Криптоаналитик Джейсон Пиццино считает, что бычий рынок биткоина (BTC) идёт полным ходом, несмотря на недавнюю консолидацию цены

Джейсон Пиццино, криптоаналитик с большим опытом, утверждает, что мы сейчас находимся в самом разгаре бычьего рынка биткоина. Это несмотря на недавнюю коррекцию цен, которая, по его мнению, скорее всего, временная.

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В своем последнем видео на YouTube он подчеркнул, что бычий рыночный цикл биткоина начал формироваться еще с начала текущего года, и пока он не достиг своего пика. Подобные периоды, как отмечает аналитик, часто начинаются не так очевидно. Однако, с течением времени, картина становится все более явной.

Следует отметить, что розничная торговля обычно разгорается именно в такие моменты. Все остальные участники рынка ожидают сигнала к входу, когда тенденции становятся более ясными.

Согласно анализу Джейсона, для подтверждения бычьего рыночного цикла биткоину необходимо пересечь ключевой уровень в $28 500. Исторически сложно было увидеть уровни ниже $25 000 на этом рынке. Несмотря на возможность временных колебаний вниз, уже целых шесть месяцев еженедельные закрытия проходят выше этой планки. В настоящий момент все выглядит обнадеживающе, но, как считает аналитик, быкам следует обратить внимание на закрытия, превышающие уровень $26 550, хотя бы время от времени.

Перед быками еще непростые испытания. Джейсон обещает активно комментировать ситуацию после преодоления белой линии на уровне $28 500. Этот показатель считается одним из ключевых для старта восходящего движения, а также установления новых максимумов, с последующей попыткой прорыва отметки в $32 000."

