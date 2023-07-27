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Если Биткоин не сможет закрепиться выше 29 000, то его ждет снижение к 25 000
Сможет ли курс биткоина преодолеть ключевую поддержку и избежать глубокой просадки

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Аналитики определяют, что курс биткоина (BTC) снизился ниже долговременного торгового диапазона, что может предвещать глубокую «просадку», если быки не смогут удержать ключевую поддержку. На основе данных от 24 июля 2023 года, BTC упал более чем на 3% за сутки.

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Эксперты отмечают разрыв 3-недельной долгосрочной игры между $29 500 и $32 000, а также ограничение падения уровнем 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на отметке $29 140. Кэти Стоктон, основатель и управляющий партнер Fairlead Strategies, предупреждает об ухудшении перспектив, если не удастся сохранить этот уровень поддержки. В случае закрытия курса ниже 50-дневной MA около $29 000 два дня подряд, возрастает риск снижения до долгосрочной поддержки около $25 200.

Показатели недельных графиков также указывают на возможное дальнейшее падение курса BTC. Индикаторы недельного Stochastic RSI свидетельствуют о перекупленности, что может спровоцировать пробой. Кроме того, 7-дневный индикатор MACD сигнализирует о продаже, что подтверждает вероятность дальнейшего снижения.

Старший рыночный аналитик FxPro, Алекс Купцикевич, отмечает, что рынок находится во временном равновесии в ожидании решений трех основных центральных банков — ФРС, ЕЦБ и Банка Японии — на текущей неделе. Эти решения, вероятно, завершат консолидацию и зададут тенденцию для криптовалютного сектора в ближайшее время.

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