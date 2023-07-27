Каковы перспективы актива ARB (Arbitrum) после возможного обновления годового минимума

Актив ARB (Arbitrum) может столкнуться с риском обновления годового минимума, так как технический анализ указывает на наличие медвежьего тренда. Важные сигналы, подтверждающие эту перспективу, включают ценовую динамику, показания RSI и волновой анализ.

реклама

В последних данных, цена ARB на дневном графике прорвала горизонтальную область $1,25, что на первый взгляд могло показаться бычьим прорывом и началом восходящего движения. Однако, цена скоро откатилась ниже этой области, что согласуется с предположением о медвежьем развитии.

Медвежий настрой еще усилился, когда цена ARB опустилась ниже линии поддержки восходящего параллельного канала. Это является еще одним подтверждением медвежьего тренда.

Технический анализ также подкрепляется данными RSI, который сейчас находится ниже отметки 50, что считается признаком медвежьего тренда.

Кроме того, анализ волн на более коротком 6-часовом таймфрейме также поддерживает медвежьи сигналы дневного графика. Волновой график показывает завершенную коррекционную структуру A-B-C, что предполагает возможное падение курса ARB до годового минимума на уровне $0,90.

Важно отметить, что ситуация на рынке всегда может измениться, и инвесторам следует быть бдительными и внимательно следить за дальнейшим развитием событий. Перед принятием решения о торговле ARB рекомендуется дополнительно консультироваться с другими экспертами и источниками информации.